Перейти к основному содержанию
25 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Уровень радиации измерили в крупных городах Карелии

Узнали, каков радиационный фон в пяти городах республики
Советский мост в Петрозаводске
Фото: Максим Тихонов

Специалисты Роспотребнадзора Карелии в предыдущем месяце измерили мощность гамма-излучения в регионе. Уровень радиации традиционно проверяли в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше и Сегеже. 

Радиационный фон в этих пяти городах республики показал норму.

Так, согласно данным, полученным в августе текущего года, уровень радиации в контрольных точках  соответствовал среднемесячным значениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметили  специалисты, гамма-фон не представляет опасности для населения.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Телесигнал будет пропадать в разных районах и округах Карелии

Метки