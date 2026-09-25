Уровень радиации измерили в крупных городах Карелии

Узнали, каков радиационный фон в пяти городах республики

Фото: Максим Тихонов

Специалисты Роспотребнадзора Карелии в предыдущем месяце измерили мощность гамма-излучения в регионе. Уровень радиации традиционно проверяли в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше и Сегеже.

Радиационный фон в этих пяти городах республики показал норму.

Так, согласно данным, полученным в августе текущего года, уровень радиации в контрольных точках соответствовал среднемесячным значениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметили специалисты, гамма-фон не представляет опасности для населения.