Уровень радиации измерили в крупных городах Карелии

Специалисты Роспотребнадзора Карелии в предыдущем месяце измерили мощность гамма-излучения в регионе. Уровень радиации традиционно проверяли в Петрозаводске, Кондопоге, Сортавале, Костомукше и Сегеже.
Радиационный фон в этих пяти городах республики показал норму.
Так, согласно данным, полученным в августе текущего года, уровень радиации в контрольных точках соответствовал среднемесячным значениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как отметили специалисты, гамма-фон не представляет опасности для населения.