Ехавший в Карелию автобус попал в серьезное ДТП

Пассажирский автобус сбил лося на трассе «Кола»

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Рейсовый автобус Санкт-Петербург - Олонец вечером 24 сентября попал в серьезное ДТП на 181-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

По данным источника, инцидент случился в 19:54 около деревни Доможирово. Автобус, в котором ехали 15 человек, сбил лося. Транспортное средство получило серьезные повреждения, однако, люди не пострадали.

На месте работали спасатели. Движение на федеральной магистрали было сильно затруднено.

Ранее сообщалось о том, что трассу «Кола» перекроют в понедельник, 28 сентября.