Перейти к основному содержанию
25 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Петрозаводчанин из ревности ударил знакомого ножом

Жителю карельской столицы грозит до 10 лет тюрьмы за преступление, совершенное из ревности
нож лежит на столе с рюмками
Фото создано с помощью Алиса AI

В отношении 40-летнего жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, об этом сообщили в МВД по РК.

По данным источника, подозреваемый и его подруга вместе с будущей жертвой распивали спиртные напитки. В какой-то момент петрозаводчанин уснул, а когда пробудился, то увидел знакомого без одежды, выходящего из соседней комнаты. Из ревности мужчина схватил кухонный нож и пырнул «соперника» в живот. После инцидента сообщил о случившемся в полицию и вызвал «скорую».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Ехавший в Карелию автобус попал в серьезное ДТП

Метки