Петрозаводчанин из ревности ударил знакомого ножом

Жителю карельской столицы грозит до 10 лет тюрьмы за преступление, совершенное из ревности

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В отношении 40-летнего жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, об этом сообщили в МВД по РК.

По данным источника, подозреваемый и его подруга вместе с будущей жертвой распивали спиртные напитки. В какой-то момент петрозаводчанин уснул, а когда пробудился, то увидел знакомого без одежды, выходящего из соседней комнаты. Из ревности мужчина схватил кухонный нож и пырнул «соперника» в живот. После инцидента сообщил о случившемся в полицию и вызвал «скорую».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.