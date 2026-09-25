Женщина погибла от лап медведя на своем приусадебном участке

В Красноярском крае хищник убил человека

Фото: Алиса ИИ

В Красноярском крае 51-летняя женщина погибла от лап медведя, вышедшего в населенный пункт. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным СК, трагедия случилась ранним утром 25 сентября в селе Вознесенка. Местная жительница вышла из дома и обнаружила на своем приусадебном участке медведя. Хищник пытался пробраться в загон с животными. Увидев женщину, зверь напал на нее и убил. От полученных травм несчастная скончалась на месте.

Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что медведь растерзал отца хоккеиста НХЛ, который приехал на рыбалку. Всего от лап хищников в августе-сентябре погибли около 20 россиян.