Казусы расселения аварийного жилья в Карелии

Одни мечтают переехать из старого дома, другие в шоке от этой перспективы

Фото: Антонина Кябелева

Принято считать, что граждане, проживающие в аварийных домах, спят и видят, когда же настанет их очередь для переезда. В большинстве случаев именно так и происходит. Но бывают и исключения.

Журналист нашего издания встретилась с несколькими семьями, которые живут в аварийных домах. Речь идет о домах, расположенных в Петрозаводске и деревне Метчелице.

Перспективу расселения люди воспринимают диаметрально противоположно. Для одних – это несказанное счастье, для других – большая беда.

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