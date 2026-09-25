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25 сентября 2026
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Общество

Казусы расселения аварийного жилья в Карелии

Одни мечтают переехать из старого дома, другие в шоке от этой перспективы
Деревня Метчелица
Фото: Антонина Кябелева

Принято считать, что граждане, проживающие в аварийных домах, спят и видят, когда же настанет их очередь для переезда. В большинстве случаев именно так и происходит. Но бывают и исключения.

Журналист нашего издания встретилась с несколькими семьями, которые живут в аварийных домах. Речь идет о домах, расположенных в Петрозаводске и деревне Метчелице. 

Перспективу расселения люди воспринимают диаметрально противоположно. Для одних – это несказанное счастье, для других – большая беда.

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