Хороший теплый день сегодня пообещала карельская погода

Сегодня, 25 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
Ветер подует юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +15, +20.
В Петрозаводске переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Будет тепло: +16, +18. Атмосферное давление будет расти.
По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже, Медвежьегорске, Олонце +18,
в Кондопоге, Суоярви +17,
в Сортавале +15,
в Пудоже +19.