Хороший теплый день сегодня пообещала карельская погода

Южный ветер, +20 и без дождя: не пятница, а красота!

Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 25 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.

Ветер подует юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +15, +20.

В Петрозаводске переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Будет тепло: +16, +18. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже, Медвежьегорске, Олонце +18,

в Кондопоге, Суоярви +17,

в Сортавале +15,

в Пудоже +19.