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25 сентября 2026
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Погода

Хороший теплый день сегодня пообещала карельская погода

Южный ветер, +20 и без дождя: не пятница, а красота!
Яркий осенний лист рябины
Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 25 сентября, в Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. 

Ветер подует юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +15, +20.

В Петрозаводске переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Будет тепло: +16, +18. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже, Медвежьегорске, Олонце +18,

в Кондопоге, Суоярви +17,

в Сортавале +15,

в Пудоже +19.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Бабье лето придет 25 сентября в Карелию

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