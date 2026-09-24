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24 сентября 2026
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Здоровый интерес

Стало известно, какая заставка на компьютере дарит спокойствие

Психолог рассказал о компьютерной заставке, ассоциирующейся с безопасностью и возможностями
Ноутбук
Фото создано с помощью Алиса AI

Сотруднику, чья профессиональная деятельность связана с компьютером, снять напряжение и успокоиться во время напряженного дня поможет заставка с изображением моря. О таком неочевидном «приеме», позволяющем восстановить силы и прийти в баланс, рассказал «Абзацу» психолог Сергей Костеренко.

По словам эксперта, этот снимок подсознательно может ассоциироваться с безграничными возможностями и дарить чувство безопасности. К такому восприятию располагают необъятные просторы водного объекта, а также генетическая память – человек долгое время жил у воды.

По словам Костеренко, изображение водной глади автоматически провоцирует у человека появление ощущения, что «есть какое-то будущее».

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