Огромная яма с водой появилась у перехода через железную дорогу

Дети и взрослые вынуждены рисковать жизнью на народной тропе между Кукковкой и Голиковкой

Фото "Петрозаводск говорит"

На многострадальном пешеходном переходе через железную дорогу между Кукковкой и Древлянкой появилось новое препятствие. Об этом стало известно порталу «Петрозаводск говорит».

На народной тропе, которой пользуются сотни горожан, вырыли большую яму, она уже заполнилась водой. Люди посмелее - и женщины, и дети - лезут через полную воды яму, чтобы попасть в другой район, держатся руками за сетку забора, боясь упасть. Некоторые сдаются и идут в обход, вспоминая недобрым словом того, кто это сделал.

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Напомним, многострадальный переход решили закрыть в начале 2025 года. Это вызвало бурную реакцию горожан. После установки забора вскоре в нем образовалась дырка, и люди снова стали пользоваться народной тропой. Борьба продолжается до сих пор.