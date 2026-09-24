Сотрудница отеля передавала Киеву данные о военных в городе России

Управляющую отелем в Крыму осудили за передачу сведений о военных

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20 годам колонии общего режима, ограничение свободы на два года и штраф в 100 тысяч рублей назначил суд 46-летней крымчанке за передачу сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины фотографии документов военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, женщина сама инициировала общение с сотрудником разведки иностранного государства.

В 2023 году, работая управляющей в одной из гостиниц Симферополя, женщина сфотографировала личные документы российских военнослужащих. Будущую «папку» с ценной информацией крымчанка дополнила снимком места дислокации системы противовоздушной обороны, который сделал ее сын-подросток.