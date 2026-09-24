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24 сентября 2026
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Общество

Стали известны результаты работы дорожников на трассе Р-21 «Кола»

Завершен ремонт участка автодороги Р-21 «Кола» — Калевала — Лонка
автодорога рядом с лесом
Фото иллюстративное: «Петрозаводск говорит»

В Минтрансе Карелии сообщили о результатах работы специалистов дорожной отрасли на автодороге Р-21 «Кола» — Калевала — Лонка. Автомагистраль входит в опорную сеть дорог России и обеспечивает связь между двумя районными центрами — Калевалой и Кемским районом.

автодорога

Так, по данным ведомства, дорожники завершили ремонт с 23-го по 26-й км автодороги. Здесь заменили водопропускные трубы, уложили асфальт, установили автопавильоны с заездными карманами и систему освещения в черте поселка Кривой Порог, а также выполнили другие виды работ.

На участке с 0 по 23-й км уже уложено 16 км асфальтобетонного покрытия, работы продолжаются. В Авнепороге обустроены тротуары и освещение.

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