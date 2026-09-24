Заблудившаяся в Карелии пожилая женщина четыре дня провела в лесу

Пропавшую 70-летнюю пенсионерку искали в Муезерском округе

Фото: Петрозаводск говорит

Пенсионерку, которая пропала несколько дней назад, к счастью, нашли: 70-летняя женщина жива. Заблудившаяся женщина четыре дня провела в лесу, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.



Напомним, пенсионерка пропала 19 сентября – из поселка Волома ушла за грибами в лес, расположенный в шести километрах от поселка, и не вернулась. Местные жители искали женщину своими силами, потом обратились в полицию и к волонтерам.

Спасатели получили информацию о пропавшей на следующий день, 20 сентября, и развернули поиски. Женщину искали, прочесывая лес.

В среду, 22 сентября, пенсионерку нашли на расстоянии 10-15 километров от того места, где она в последний раз выходила на связь. Женщину благополучно вывели из леса и проводили домой.



Когда ее нашли, в медицинской помощи женщина не нуждалась.