Жителям Петрозаводска предлагали сигареты блоками с доставкой на дом

Листовки с рекламой табачной продукции жильцы одного из домов нашли в своих почтовых ящиках

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Дело табак – такой финал оказался у инцидента, который имел место быть в одном из многоквартирных домов Петрозаводска. Там по почтовым ящикам распространялись листовки с рекламой сигарет. Одного из жильцов это сильно возмутило, и он пожаловался в антимонопольную службу.

В результате карельское УФАС пресекло рекламу табачной продукции, сообщили в ведомстве.

Антимонопольный орган выяснил, что сигареты предлагались к покупке блоками с доставкой по нужному адресу. УФАС пришлось вмешаться.

Как напомнили в УФАС, закон о рекламе запрещает распространение рекламы табака, табачной продукции и табачных изделий. В итоге ведомство признало рекламу незаконной.

Теперь предпринимателю, который занимался распространением рекламы сигарет, грозит штраф. Листовки с рекламой табачной продукции он в почтовые ящики больше не бросает.