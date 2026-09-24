Жителям Петрозаводска предлагали сигареты блоками с доставкой на дом

Дело табак – такой финал оказался у инцидента, который имел место быть в одном из многоквартирных домов Петрозаводска. Там по почтовым ящикам распространялись листовки с рекламой сигарет. Одного из жильцов это сильно возмутило, и он пожаловался в антимонопольную службу.
В результате карельское УФАС пресекло рекламу табачной продукции, сообщили в ведомстве.
Антимонопольный орган выяснил, что сигареты предлагались к покупке блоками с доставкой по нужному адресу. УФАС пришлось вмешаться.
Как напомнили в УФАС, закон о рекламе запрещает распространение рекламы табака, табачной продукции и табачных изделий. В итоге ведомство признало рекламу незаконной.
Теперь предпринимателю, который занимался распространением рекламы сигарет, грозит штраф. Листовки с рекламой табачной продукции он в почтовые ящики больше не бросает.