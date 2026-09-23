Из-за одной привычки российских зумеров замучили насморк, кашель и зуд

Молодежь стала чаще посещать аллерголога – причина жалоб вскрылась неожиданно

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Молодые россияне атаковали врачей, жалуясь на внезапный кашель, непонятный зуд и заложенность носа. Обращений к специалистам лишь за последние полгода стало больше чуть ли не в два раза.

Как рассказали врачи, возраст большинства пациентов – от 23 до 29 лет. Все они приходят к специалистам с беспричинными кашлем, насморком, а также жалуются на зуд. Обострение состояния, которое связали с аллергической реакцией, молодые люди фиксируют, когда долго находятся в постели.



Количество обращений к аллергологам с внезапным беспричинным кашлем, зудом и заложенностью носа увеличилось на 40% за последние полгода, пишет BAZA .

Почему вдруг у россиян так часто стали появляться аллергический ринит и конъюнктивит, выяснилось неожиданно. Причины страданий молодежи были из-за отказа от глажки белья. Ну правда, кто из зумеров заморачивается на этом? Быстро все простирнуть, слегка освежить – вот, видимо, основные гигиенические действия по отношению к текстилю.



Так, в беседе с 24-летней москвичкой Олесей BAZA выяснила, что девушка долго страдала от заложенности носа, к тому же зудели и слезились глаза, а она не могла понять причину. Девушка намыла всю квартиру, применила очиститель воздуха и даже сменила стиральный порошок. «Приступы» обострялись вечером и ночью, продолжаясь на протяжении года. Потом к девушке приехала погостить мама, которая перегладила всё постельное бельё. Тогда и выяснилось, что москвичка страдала аллергией на пылевых клещей, которые могут вызывать сильную реакцию.



Специалисты отмечают, что именно молодые люди предпочитают быструю стирку вещей при 30 градусах. Сушка – естественным способом, потом вещи сразу в шкаф и без глажки. Горячая же обработка вещей помогает дополнительно бороться с пылевыми клещами, которые живут в матрасах, подушках и одеялах, питаются частичками кожи и вызывают насморк, кашель, зуд и отёк слизистых.

Роспотребнадзор рекомендует стирать постельное бельё при температуре не ниже 60 градусов, отпаривать его и следить за влажностью помещения, чтобы она не была выше 50%, добавляет BAZA.