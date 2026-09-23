Сплошное «недопонимание». Хейфец дал показания по делу Любарского

Для БСМП переход на аутсорсинг был экономически невыгоден

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

В уголовном процессе над бывшим заместителем Главы РК, экс-мэром Петрозаводска Владимиром Любарским началась серия допросов важных свидетелей. Повышенный интерес к этой стадии судебного расследования продиктован тем, что, помимо доказывания вины или невиновности подсудимого, свидетельские показания тех, кто находился или до сих пор находится на руководящих должностях, позволяют понять, как, вообще, устроена власть в Карелии.

22 сентября в Петрозаводском городском суде был допрошен бывший главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП), в недавнем прошлом депутат ЗС РК Алексей Хейфец. Он рассказал немало интересных деталей. Речь шла о компании ООО «Диетгрупп», которая занималась организацией питания больных в медицинских учреждениях республики, взаимоотношениях с предпринимателем и бывшим карельским депутатом Виталием Красулиным и подсудимым Владимиром Любарским. По версии следствия, за содействие компании «Диетгрупп» Любарский получил в виде взяток порядка 30 миллионов рублей.

Прокурора Сергея Скворцова интересовала деятельность Хейфеца в 2018-2019 годах, когда в БСМП активно пытались внедрит аутсорсинг и заменить собственный больничный пищевой блок на услуги ООО «Диетгрупп».

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Алексей Хейфец подтвердил, что в это время прорабатывался вопрос о введении аутсорсинга. По его словам, в переходе на аутсорсинг было немало плюсов, но, с экономической точки зрения, услуги сторонней компании были в полтора раза дороже, чем система питания пациентов собственными силами больницы. Если больница тратила 16 миллионов рублей в год на организацию питания, то с переходом на аутсорсинг должна была бы платить более 20 миллионов рублей.

С директором и учредителем ООО «Диетгрупп» Станиславом Мишичевым свидетеля познакомил Виталий Красулин с целью рассмотреть компанию в качестве поставщика услуг для БСМП. Хейфец утверждал, что в качестве потенциального поставщика услуг по питанию больных рассматривались и другие компании.

Весной 2019 года в БСМП объявили конкурс на услуги по организации питания пациентов.

«Поскольку там возникло какое-то недопонимание, то мы этот конкурс отменили»,

- сказал Алексей Хейфец.

Судья Александр Мерков попросил расшифровать фразу «возникло недопонимание» и объяснить между кем оно возникло. По словам Хейфеца, у Красулина возникло недопонимание с ООО «Диетгрупп».

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Сергей Скворцов поинтересовался, имелись ли в конкурсной документации какие-то преференции для ООО «Диетгрупп». Хейфец ответил отрицательно.

- Конкурс состоялся? – спросил прокурор.

- Нет, он был отменен, - ответил свидетель.

- Почему?

- На меня вышел Виталий Владимирович Красулин и сказал, что ООО «Диетгрупп» не сможет оказывать эту услугу.

- И поэтому вы отменили?

- Да.

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Этот диалог очень важен. Особенно его продолжение.

– Вы изначально объявляли конкурс под «Диетгрупп»? – продолжил Скворцов.

– Вы задавали вопрос, были ли какие-то преференции. Нет, - попытался обойти острые углы свидетель.

– Алексей Ильич объясните, почему – по указанию Красулина или по просьбе – вы отменяете конкурс?

– Я не отменял конкурс по указанию Красулина, но в тот момент никто другой желания выйти на конкурс не изъявлял.

– Откуда вы знаете, был ли кто-то другой, если это был открытый конкурс… И любая организация со всей страны может откликнуться? – удивился Сергей Скворцов.

По словам Алексея Хейфеца, прорабатывались исключительно местные организации.

– То есть вы изначально устанавливали критерии под организации, которые работали на территории Республики Карелии? – уточнил прокурор.

– Я не помню сейчас точно критерии конкурса. Просто, по здравому смыслу, это предпочтительно, – сказал Хейфец.

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Через какое-то время Красулин вновь попросил Хейфеца провести конкурс:

«Он сказал, что он все урегулировал, что «Диетгрупп» сможет оказывать эту услугу».

Но Хейфец повторно проводить конкурс отказался. Вопрос о переходе на аутсорсинг свидетель обсуждал с Владимиром Любарским, который вызвал его для разговора в свой кабинет. По словам свидетеля, Любарский одобрил переход на аутсорсинг и порекомендовал работать с Красулиным.

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Адвокат подсудимого Александр Кукушкин уточнил у свидетеля, имел ли какое-то отношение Красулин к проведению конкурса и получил отрицательный ответ. Кукушкин пытался понять логику главного врача: почему тогда Хейфец после вмешательства Красулина отменил конкурс? Свидетель ничего нового не сказал, повторив, что Красулин сообщил о неспособности компании выполнить условия контракта.

– Объясните пожалуйста, а какое отношение как здравоохранению в республике в целом, так и к вашей работе в качестве главного врача медицинского учреждения имел Красулин? – спросил судья Мерков.

– Никакого, – ответил свидетель.

Кукушкина интересовали причины увольнения Алексея Хейфеца осенью 2019 года. Свидетель ответил, что вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков предложил ему другую работу, а именно перейти на постоянную основу в качестве депутата карельского парламента.

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Сергей Скворцов зачитал первоначальные показания Хейфеца, который тот дал в ходе предварительного следствия. Тогда он говорил, что после предложения Красулина перейти на аутсорсинг в больнице прикинули финансовые последствия и поняли, что это не выгодно. Затраты больницы вырастали с 16 до 22 миллионов рублей в год. Хейфец говорил, что прекрасно понимал, что контракт ему нужно было заключить именно с ООО «Диетгрупп», которая была связана с Красулиным. Алексей Хейфец упоминал и о давлении на него со стороны Красулина. Условия по конкурсной документации ему передали на флэшке из ООО «Диетгрупп». Флэшку Хейфец отдал своим подчиненным, чтобы те организовали конкурс. Затем Красулин попросил конкурс отметить, так как у него возникли разногласия с Мишичевым. Когда Красулин повторно попросил провести конкурс, Хейфец отказался. После этого с ним дважды встретился Любарский, который настойчиво продвигал идею аутсорсинга. В результате Хейфец принял решение уволиться. Свидетель подтвердил в суде данные им ранее показания.

На заседании были прослушаны записи телефонных переговоров, правда, в закрытом режиме.

Следующее судебное заседание, которое пройдет через месяц – 26 октября, обещает быть не менее интересным. На нем планируется допросить Виталия Красулина, которого обещают доставить, как говорится, из мест не столь отдаленных.