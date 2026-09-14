Около 300 семей дополнительно расселят из аварийного фонда в Карелии

Это стало возможным благодаря досрочному финансовому траншу из федерального бюджета

фото: Петрозаводск говорит

Карелия – один из первых регионов в России, который получил в этом году федеральные средства на расселение. Республике досрочно предоставлено более 800 миллионов рублей в счет средств 2027 года. Как рассказал министр строительства Карелии Александр Меньшиков, это уже второй досрочный транш, и его республика смогла получить благодаря тому, что продемонстрировала эффективную работу по расселению аварийного жилья.

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Предыдущая программа расселения, в которую были включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, была завершена досрочно – в 2023 году вместо запланированного 2025. После этого Карелия сформировала новую программу, уже для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, и первой среди российских регионов направила в Фонд развития территорий заявку на финансирование. По этой заявке Минстрой Карелии получил деньги в прошлом году.

Напомним, что в прошлом году республика получила деньги 2025 и досрочно – 2026 года. Это более 5 млрд рублей из федерального бюджета и 800 млн – из регионального. Около 2 млрд были направлены на выплату компенсаций и покупку вторичного жилья. Так расселили почти 1000 семей. И 3,4 млрд – это как раз досрочно полученные нами средства за 2026 год – пошли на покупку квартир в строящихся домах в Петрозаводске, Беломорске, Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье. Всего было приобретено 624 квартиры. Эту работу отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин. Он приезжал летом в Карелию, присутствовал на вручении ключей от квартир в Беломорске первым новоселам, посетил стройку дома для расселения в Петрозаводске и подчеркнул: Карелия задала высокий темп и при реализации новой программы.

За счет нового транша планируют расселить порядка 300 семей. И еще более 600 семей получат квартиры в домах, которые сейчас достраиваются на деньги 2026 года, досрочно полученные в 2025 году. Дом в Беломорске на 135 квартир уже введен в эксплуатацию. В конце октябре планируется достроить дом в Питкяранте. И до конца года – в Петрозаводске, Лахденпохье и Суоярви.