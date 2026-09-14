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14 сентября 2026
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Россия

Умерла народная артистка России Лилия Сабитова

Знаменитая отечественная балерина скончалась в возрасте 73 лет
горящая свеча на темном фоне
Фото: Алиса ИИ

Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, знаменитая балерина и звезда аэробики умерла в Москве. Ее тело было обнаружено племянницей в квартире. Причина смерти не уточняется.

Лилия Сабитова долгое время выступала на сцене, затем стала выдающимся балетмейстером. Помимо этого, она известна миллионам телезрителей по программе «Ритмическая гимнастика» на советском Центральном телевидении.

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