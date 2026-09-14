Умерла народная артистка России Лилия Сабитова

Знаменитая отечественная балерина скончалась в возрасте 73 лет

Фото: Алиса ИИ

Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, знаменитая балерина и звезда аэробики умерла в Москве. Ее тело было обнаружено племянницей в квартире. Причина смерти не уточняется.

Лилия Сабитова долгое время выступала на сцене, затем стала выдающимся балетмейстером. Помимо этого, она известна миллионам телезрителей по программе «Ритмическая гимнастика» на советском Центральном телевидении.

Ранее сообщалось о том, что молодой турист из Москвы погиб во время отдыха в горах Сочи.