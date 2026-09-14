Семилетних близнецов нашли мертвыми в Петербурге

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух детей в Северной столице

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В Санкт-Петербурге семилетние братья-близнецы были найдены мертвыми в одной из квартир. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, тела детей были обнаружены в Невском районе. Следов насильственной смерти не замечено. На месте работают следователи, криминалисты. Назначены необходимые экспертизы, которые установят точную причину смерти.

Журналисты отмечают, что дети сильно болели. Причиной их одновременной смерти могла стать неверная дозировка лекарств. Эксперты выяснят, правда ли это.

По факту случившегося Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что 17-летний юноша погиб на пожаре в частном доме в Ленинградской области.