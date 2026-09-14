Начиненные сальмонеллами блюда подавали в кафе в российском городе

Десятки человек отравились пиццей и шаурмой в Татарстане

Фото: Петрозаводск говорит

С 12 по 13 сентября в Казани выявили 33 случая кишечной инфекции. Заболели посетители одного из городских кафе. Вспышку заболевания зарегистрировали после употребления продукции в «Nan Кебаб N1». О массовом отравлении сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Татарстана.

У 22 заболевших выделены сальмонеллы. Установлено, что все пострадавшие ели 9-11 сентября шаурму, закрытую пиццу, кебаб.

Инспекторы надзорного ведомства нашли в заведении общепита многочисленные нарушения. Так, с реализации сняли 44 килограмма продукции. В результате проверки кафе опечатали, материалы передали в суд.

После отравления 33 человек в кафе «Nan Кебаб N1» в Казани было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Следкома Татарстана.