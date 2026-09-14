Перейти к основному содержанию
14 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Отопительный сезон стартовал в Петрозаводске и в районах Карелии

В столице республики началось подключение социальных объектов к теплу
батареи
Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелии стартовал отопительный сезон. Об этом рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Виктор Россыпнов.

По словам чиновника, отопительный сезон уже начался на северных территориях Карелии - в Лоухи, Кеми, Калевале и Костомукше. В Петрозаводске с обеда 14 сентября началось подключение к теплу социальных объектов - школ, детских садов, медицинских учреждений.

В среду заработают все котельные Карелии. В Петрозаводске начнется подключение жилого фонда.

Россыпнов предупредил, что батареи не станут теплыми мгновенно. Системам нужно 1-2 дня, чтобы заполниться и прогреться.

Ранее сообщалось о том, что студент из Карелии победил на турнире в Казани.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Лучшие по профессии: в Перми наградили победителей «ДОКА-2026»

Метки