Отопительный сезон стартовал в Петрозаводске и в районах Карелии

В Карелии стартовал отопительный сезон. Об этом рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Виктор Россыпнов.
По словам чиновника, отопительный сезон уже начался на северных территориях Карелии - в Лоухи, Кеми, Калевале и Костомукше. В Петрозаводске с обеда 14 сентября началось подключение к теплу социальных объектов - школ, детских садов, медицинских учреждений.
В среду заработают все котельные Карелии. В Петрозаводске начнется подключение жилого фонда.
Россыпнов предупредил, что батареи не станут теплыми мгновенно. Системам нужно 1-2 дня, чтобы заполниться и прогреться.
Ранее сообщалось о том, что студент из Карелии победил на турнире в Казани.