Отопительный сезон стартовал в Петрозаводске и в районах Карелии

В столице республики началось подключение социальных объектов к теплу

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелии стартовал отопительный сезон. Об этом рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Виктор Россыпнов.

По словам чиновника, отопительный сезон уже начался на северных территориях Карелии - в Лоухи, Кеми, Калевале и Костомукше. В Петрозаводске с обеда 14 сентября началось подключение к теплу социальных объектов - школ, детских садов, медицинских учреждений.

В среду заработают все котельные Карелии. В Петрозаводске начнется подключение жилого фонда.

Россыпнов предупредил, что батареи не станут теплыми мгновенно. Системам нужно 1-2 дня, чтобы заполниться и прогреться.

Ранее сообщалось о том, что студент из Карелии победил на турнире в Казани.