Ребенок пострадал на эскалаторе в метро Петербурга

Мальчика увезли на скорой из подземки Северной столицы

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик пострадал на эскалаторе в метро. Об этом сообщает Telegram-канал Педиатрического университета Северной столицы.

По данным источника, инцидент случился под вечер 13 сентября на станции «Площадь Ленина». Нога ребенка во время подъема на эскалаторе застряла между подвижной и неподвижной частями механизма.

Мальчика экстренно госпитализировали в клинику вуза. Ему сделали рентген, выяснилось, что обошлось без переломов. Несовершеннолетнему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее сообщалось о том, что турист разбился насмерть во время похода в горах Сочи.