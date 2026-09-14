Ребенок пострадал на эскалаторе в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик пострадал на эскалаторе в метро. Об этом сообщает Telegram-канал Педиатрического университета Северной столицы.
По данным источника, инцидент случился под вечер 13 сентября на станции «Площадь Ленина». Нога ребенка во время подъема на эскалаторе застряла между подвижной и неподвижной частями механизма.
Мальчика экстренно госпитализировали в клинику вуза. Ему сделали рентген, выяснилось, что обошлось без переломов. Несовершеннолетнему оказали необходимую помощь и отпустили домой.
Ранее сообщалось о том, что турист разбился насмерть во время похода в горах Сочи.