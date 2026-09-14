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14 сентября 2026
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Происшествия

Внедорожник влетел в дерево в одном из районов Карелии

За рулем «Нивы» был житель Ленобласти, его госпитализировали с места ДТП
Скорая помощь
Фото: Петрозаводск говорит

ДТП произошло в минувшую субботу, 12 сентября, в 19:00 в Лахденпохском округе. Там водитель автомобиля «Нива» вылетел в кювет вблизи объездной дороги поселка Хийтола, рассказали в дорожной полиции.

В кювете машина врезалась в дерево. В результате аварии водитель, житель Ленинградской области 1972 года рождения получил травмы. Мужчину госпитализировали.

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по факту ДТП Лахденпохском округе.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Питкяранте, там погиб водитель - его автомобиль наехал на кучу песка и опрокинулся.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Погиб водитель врезавшейся в кучу песка легковушки на дороге в Карелии

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