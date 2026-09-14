Медведь убил грибника в лесу в российском регионе

В Иркутской области пенсионер погиб от лап хищника

Фото "Петрозаводск говорит"

В Иркутской области медведь убил грибника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, трагедия случилась в субботу, 12 сентября. Пенсионер из села Алымовка отправился в лес за грибами, но домой в назначенный час не вернулся. На его поиски отправились родственники и охотники. В итоге мотоцикл мужчины был обнаружен на лесной дороге. Рядом бродил медведь, а неподалеку было найдено тело грибника, растерзанного хищником. Охотники убили зверя.

Ранее сообщалось о том, что в российском регионе охотник преследовал медведя, но по ошибке застрелил своего приятеля.