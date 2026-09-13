Россиянка 18 часов ждала депортации в холодном зале аэропорта в США

Блогера из Санкт-Петербурга депортировали из США после 25 часов допросов и ожидания

Фото создано с помощью Алиса AI

Обычный рейс в Нью-Йорк превратился для блогера Валентины Хлистун из Санкт-Петербурга в многочасовой ад. На паспортном контроле женщину остановили и отвели на допрос. В итоге ее обвиненили в связи с правительством и предоставлении недостоверных данных, уточняют «Известия».

По словам Хлистун, после нескольких часов допросов ей пришлось еще 18 часов провести в холодном зале аэропорта без связи и горячей воды, дожидаясь депортации. Телефон петербурженке отдали при посадке в самолет, а документы вернули только в России.

Полет в Нью-Йорк обернулся для блогера аннулированием американской визы и пятилетним запретом на въезд в США.