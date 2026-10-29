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29 октября 2026
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Маркет

Объём переводов по СБП в России может вырасти на 18%

Аналитики отмечают популярность сервиса, клиенты всё чаще проводят через него не только переводы, но и платежи.
схема перевода СБП
Фото сгенерировано MaxGpt

По оценке аналитиков банка ВТБ, объём переводов физических лиц через национальную Систему быстрых платежей (СБП) по итогам 2026 года достигнет 108 трлн рублей. 

В первом полугодии прирост составил 17%, объём переводов достиг 49,8 трлн рублей. Во втором полугодии объём переводов, по прогнозу, увеличится на 18% год к году — до 58,5 трлн рублей. 

СБП становится массовым инструментом для повседневных финансовых операций. 

Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей, 

— отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов банка Павел Тулубьев.

Спикер отметил, что в ВТБ более 80% клиентов на постоянной основе используют СБП, система стала уже неотъемлемой частью финансовой рутины.

Банки отмечают рост использования сервиса не только для переводов, но и для платежей. В 2027 году рост объёма переводов по СБП, по оценке аналитиков банка, продолжится темпами, близкими к динамике роста доходов населения.

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