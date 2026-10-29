Каннибала подозревают в съедении 38 человек

В Уганде будут судить мужчину, которого считают серийным маньяком

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В Уганде перед судом предстанет мужчина, которого называют худшим маньяком в истории страны. Ему приписывают гибель не менее 38 человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, в течение 15 лет убийца расправлялся с людьми и поедал их тела. Часто он нападал на целые семьи, врываясь в их дома, пробивая стены. В качестве оружия маньяк использовал мачете. Помимо этого, он заманивал в свои сети женщин, обещая им отношения.

Отмечается, что убийцу задерживали четыре раза, но всегда он сбегал или давал взятку охране. На этот раз один из высокопоставленных офицеров правоохранительных органов Уганды заявил, что подозреваемого будут публично судить и «обязательно казнят».

Ранее сообщалось о том, что беременная россиянка подхватила страшную болезнь на отдыхе в экзотической стране.