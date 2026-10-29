Петрозаводчане высказались по поводу повышения коммунальных тарифов

Мнения горожан насчёт роста коммуналки - в программе «Глас народа»

фото: Петрозаводск говорит

В октябре вновь повысили коммунальные тарифы. В Карелии рост составил от 9 до 12 процентов, но реальные суммы платежей мы узнаем в начале ноября, когда получим квитанции. Наша съёмочная группа вышла на улицы Петрозаводска и спросила у горожан: «Что вы думаете по поводу повышения коммунальных тарифов?».

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Большинство горожан, опрошенных нами, на удивление спокойны. «А какие у нас есть варианты? Всё равно платить надо...», - говорили люди.

«Горожане живут в очень разных квартирах - одни, действительно, большие и комфортабельные, а другие - «убитые», иногда и на ладан дышащие. Почему все платят одинаково?»,

- поделился своим мнением петрозаводчанин.

Жители Петрозаводска едины во мнении - ничто не растёт так быстро, как коммунальные платежи. Ни зарплаты, ни пенсии, ни социальные пособия. А ещё - очень мало информации, никто не рассказывает о том, почему дорожает коммуналка, почему именно на столько процентов и что прячется за этими цифрами.