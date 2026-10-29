Грибники в Карелии радуются последним дарам осени

Поздний урожай грибов в Пряжинском районе

Фото: Андрей Агафонов

Несмотря на приближение холодов, любители «тихой охоты» в Карелии продолжают собирать грибы. Житель Пряжинского района Андрей Агафонов поделился в соцсетях фотографиями свежесобранных лисичек, собранных в последних числах октября.

«Когда листва была желтой, шанс найти лисички был минимальный, они сливались с опавшей листвой. Сейчас листва потемнела, и яркие грибы стало хорошо видно. Вот, собрал ведро лисичек. Конечно, надежда была на белые. В прошлом году еще в октябре их собирал»,

- рассказал Андрей из деревни Савиново.

Теплая осень позволила грибникам насладиться последними дарами природы. Однако синоптики предупреждают, что на Карелию надвигаются холода, и грибной сезон подходит к концу. Жителей Карелии предупредили о заморозках и снеге.