Карельский фермер собрал урожай картофеля лучше, чем в прошлом году

В Медвежьегорском округе фермер собрал более 1000 тонн картофеля четырех сортов

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Четыре элитных сорта и 1000 тонн: как устроена крупная картофельная ферма в Медвежьегорском округе. Для фермера все началось с хобби. Картофель выращивали родители Виталия Карпенко, сам он проявил интерес ко «второму хлебу» в студенчестве и решил найти себя в сельском хозяйстве.

В настоящее время мужчина вместе с братом обрабатывает 30 гектаров земли и собирает более 1000 тонн картофеля. За этими цифрами - годы работы, накопленный опыт и готовность каждый сезон справляться с новыми задачами, говорят в региональном Минсельхозе.

В медвежьегорском хозяйстве выращивают несколько сортов картофеля: Коломбо, Ред Скарлет, Садон и Бернина. Фермеры выбрали раннеспелые и среднеспелые сорта. Убирать урожай обычно начинают 25 августа. Но в этом году из-за дождей работы растянулись: слишком влажная земля осложняет сборку, да и тяжелая техника застревает в поле.

Несмотря на дожди – урожай удался. По словам фермера, в этом году его картофель даже лучше, чем в прошлом. Когда было сухо, картофельные клубни выросли мельче.

В напряженные периоды братья-фермеры привлекают сезонных работников. Постепенно хозяйство обновляет технику и развивает производственную базу. В планах у братьев - самостоятельно развивать семеноводство, чтобы не зависеть от закупок семенного материала. Также хотят забетонировать большое хранилище, чтобы собранный урожай сохранять дольше.