Жители Петрозаводска встревожены появлением забора в Березовой роще

Петрозаводчане бьют тревогу из-за планов застройки Березовой рощи

фото стопкадр

Петрозаводчане встревожены судьбой зеленой зоны, заложенной в 1920-е годы рабочими Александровского завода на месте бывших угольных складов.

На территории Березовой рощи в районе пересечения улиц Калинина и Володарского появились бетонные блоки и доски для забора.

Пожилая петрозаводчанка запечатлела на видео, как сейчас выглядит территория зеленой зоны, запись опубликована в сообществе «Подслушано в Птз». Женщина говорит, что отправляла в мэрию письмо, в котором написала о планах по вырубке этой рощи и строительстве дома, но ей ответили, что роща будет сохранена, а ведутся работы по реставрации памятника.

«Ну вот и все, и нету нашего парка»

, - произнесла женщина, увидев очертания будущего забора в роще.

Напротив зеленого уголка стоит аварийный горевший дом. Пожилая женщина назвала его «огарышем».

В паблике «Подслушано в Птз» сообщили, что с парка снят природоохранный статус, на генплане зона отмечена под высотную застройку. Владелец 50 соток получил разрешение на строительство многоквартирного дома на части Березовой рощи.

Кроме «огарыша» рядом с местом предполагаемой застройки, на территории бывшего рынка, расположено здание, которое годами не эксплуатируется.