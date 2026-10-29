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29 октября 2026
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Финляндия

Отель в Финляндии ушел с молотка за смешную сумму

За гостиничный комплекс на озере Сайма предложили всего 21 тысячу евро
деревянный молоток на столе
Фото создано с помощью Алиса AI

Всего за 21 тысячу евро продали на аукционе обанкротившийся спа-отель в Савонлинне (Финляндия). Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Itä-Savo.

Смешная ставка, по которой ушел с молотка гостиничный комплекс, объясняется необходимостью существенных финансовых вливаний в капремонт и дополнительными расходами на движимое имущество стоимостью 130 тысяч евро.

Общая площадь отеля, расположенного на берегу озера Сайма, составляет примерно 7 тыс. м2.  В здании 81 номер, крупный спа-центр и ресторан.

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