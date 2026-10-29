Кишечную палочку нашли в популярном рулете в Петрозаводске

В ванильно-сливочном рулете нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей

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В купленном в магазине Петрозаводска рулете нашли то, чего там не должно быть. Превышение нормы по общему количеству микроорганизмов оказалось слишком высоким.

Рулет с сюрпризом весом 470 граммов от московского производителя ООО КК «Соната» был куплен в сетевом магазине на Московской улице в столице Карелии.

Кишечную палочку обнаружили в десерте «Мишель ванильно-сливочный», содержание дрожжей в рулете оказалось в двенадцать раз выше нормы. Кишечную палочку нашли даже в 0,01 грамма десерта, хотя по нормативам в столь небольшом количестве продукта их не должно быть. О результатах исследования рулета сообщает телеграм-канал Baza. Микробиологические нарушения могут указывать как на проблемы с санитарными условиями на производстве, так и на проблемы хранения продукции.

Результаты касаются лишь одного рулета, о проверке других партий, как и о случаях отравления или мерах со стороны контролирующих органов не сообщается.