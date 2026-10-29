Жительница Карелии изменилась до неузнаваемости ради сына

В Пудожском районе мать смогла вернуть ребенка, кардинально изменив образ жизни

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В Пудожском районе суд вернул женщине, которую ранее лишили родительских прав, сына. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным источника, в марте 2025 года ребенка передали под опеку бабушки, поскольку мать злоупотребляла алкоголем и уклонялась от обязанностей по воспитанию. Отца лишили прав еще раньше - в 2018 году.

Потеряв сына, женщина одумалась и кардинально изменила образ жизни. Она прошла лечение от алкогольной зависимости, устроилась на работу, исправно платила алименты, участвовала в школьной жизни ребенка, поддерживала с ним связь.

Сам несовершеннолетний просил вернуть его в семью, бабушка тоже не возражала. Положительное заключение дали и органы опеки. Суд установил, что мать больше не употребляет спиртного, имеет постоянный доход, создала необходимые условия для воспитания ребенка, ответственно относится к родительским обязанностям. В связи с этим суд восстановил женщину в правах и вернул ей сына, отменив выплату алиментов.

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