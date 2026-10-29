Карельские чиновники отказали родителям в школьном автобусе

В Медвежьегорске родители потребовали запустить школьный автобус в отдаленные районы

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В карельском городе родители просят организовать школьный автобус, который забирал бы детей из отдаленных районов в школу, а потом возил с занятий домой. Просьбу родители мотивировали тем, что не у всех есть личный автомобиль, чтобы отвозить детей в школу. А проезд в транспорте не дешевеет и поездка двух и более детей до школы для семьи со средним доходом тяжела финансово. Ходить пешком детям небезопасно.

«Просим администрацию города решить вопрос о запуске школьных автобусов для перевозки детей до школы и обратно из отдаленных районов города: Первомайский, Труда, Пудожский, Лумбуши, ст. Вичка, Дорожников», - написали в сообществе «Медвежьегорск Online».

Родители попросили ответственные инстанции помочь решить вопрос с автобусом. Пока ситуация с транспортом решается родители попросили школьникам выдать доступные проездные.

В комментариях многие поддержали родителей. Некоторые стали вспоминать, как сами добирались пешком до школы.

«Не все дети могут пройти 2 км 4 км или 6 км пешком, возраст у детей разный и выносливость разная, а на автобусе особо не поездишь финансово не каждая семья может себе это позволить», - отреагировали в комментариях.

На обращение отреагировали медвежьегорские чиновники. Они ответили, что для подвоза школьников нет оснований.

«Согласно действующему законодательству, подвоз детей организуется между разными поселениями в составе одного муниципального района, либо между населенными пунктами в составе городского или муниципального округа. Помимо прямого подвоза (например, школьным автобусом), закон предусматривает предоставление мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте в виде частичной оплаты проезда (проездные билеты). Для организации подвоза детей по городу в настоящее время нет правовых оснований», - сообщили в администрации округа.