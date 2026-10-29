Яйца, масло, картошка дорожают в магазинах Карелии

Цены на популярные продукты ползут вверх в республике

Фото: Алиса ИИ

В Карелиястате раскрыли данные об изменении цен на популярные продукты питания в республике за неделю с 20 по 26 октября. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным статистики, за неделю подорожали огурцы (8,7%), морковь (4,4%), бананы (3,7%), картофель (3,0%). Также выросли цены на печенье (2,1%), яйца (2,2%), подсолнечное масло (2,9%).

В то же время есть и подешевевшие товары. Это репчатый лук (1,6%), маргарин (2,3%), овощные консервы для детского питания (6,7%).

Ранее сообщалось о том, что бензин снова дорожает на автозаправках Карелии.