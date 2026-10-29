Невролог назвал россиянам «пожирателей» энергии

Россиянам назвали лишающие энергии привычки

Фото: «Петрозаводск говорит»

Не только унылый осенний пейзаж за окном и нехватка витаминов, но и привычки лишают россиян энергии. О том, какие действия и пристрастия стоит исключить из своей жизни RT рассказал невролог Алексей Маматов.

Медик выделил семь «убийц» энергии. По его словам, это: недосып, обезвоживание, нерегулярное питание, постоянный стресс, малоподвижность, алкоголь и игнорирование проблем со здоровьем.

Маматов обратил внимание, что каждый из «пожирателей» жизненного тонуса одаривает человека не только усталостью, но и проблемами со здоровьем – от головной боли и нарушений сна до сахарного диабета.

Врач рекомендовал не искать способ взбодриться, например, благодаря еще одной чашке кофе, а выяснить причину усталости и отсутствия энергии.