Виталий Осипович стал призером национальной премии «Человек труда»

Высокая награда в номинации «Молодой специалист» стала заслуженной оценкой профессионализма и преданности делу главного инженера компании «ПКС-Тепловые сети»

Фото: РКС-Петрозаводск

Бронзовым призёром регионального этапа Национальной премии «Человек труда» в номинации «Молодой специалист» стал главный инженер «ПКС‑Тепловые сети» Виталий Остапович. Среди 18 участников он заслужил награду как специалист, который сочетает техническую компетентность, ответственность и активную работу с молодыми кадрами.

Виталий Остапович начал трудовую деятельность в компании в 2014 году, будучи студентом Петрозаводского техникума городского хозяйства, с должности слесаря по обслуживанию тепловых сетей 2 разряда. Благодаря упорству и технической грамотности, он последовательно прошёл путь от рабочего до начальника района тепловых сетей и главного инженера. Под его руководством производственные подразделения неоднократно занимали призовые места в корпоративных конкурсах, а внедрённые им рационализаторские идеи в рамках программы «Бережливое производство» успешно применяются на предприятии.

Особое внимание Виталий Остапович уделяет наставничеству. Он помогает студентам и новым сотрудникам развивать профессиональные навыки, участвует в выборе тем дипломных работ, поддерживает формирование самостоятельности у молодых специалистов.

Кроме того, он проводит профориентационную работу со студентами техникумов и участвует в Днях карьеры Петрозаводского государственного университета, помогая молодёжи найти свой путь в профессии. За добросовестный труд был неоднократно отмечен благодарностями и почётными грамотами АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «РКС-Холдинг».

Призовое место Виталия Остаповича — это не только его личное достижение, но и отражение кадровой политики: в компании уверены, что надёжность теплоснабжения и развитие коммунальной инфраструктуры Карелии начинаются с профессионалов. Его пример может вдохновить молодёжь на выбор инженерных и рабочих специальностей.