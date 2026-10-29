Молодежь Карелии активно осваивает рынок инвестиций

По данным аналитиков Yota, за девять месяцев этого года число пользователей брокерских платформ в возрасте 18-24 лет выросло почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. А общая аудитория сервисов увеличилась на 122 %.

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Хотя карельская молодёжь показывает самые высокие темпы роста, основными пользователями инвестиционных платформ остаются жители республики 45–54 лет — на них приходится 44% аудитории. За год число посетителей этой возрастной группы выросло на 236%, а среди людей 25–34 лет — на 239%. Интерес к инвестициям растёт и у более старших поколений: пользователи 35–44 лет стали посещать брокерские платформы на 239% активнее, а в группе 55–64 лет аудитория увеличилась на 152%.

В России основу аудитории инвестиционных площадок составляют мужчины (69%), однако женщины стали активнее проявлять интерес к этой теме. С января по сентябрь число пользовательниц таких ресурсов увеличилось на 82%, тогда как среди мужчин рост составил 57%. Особенно выделяются женщины 25–34 лет: за год их стало более чем вдвое больше (+121%).

В целом среди всех категорий инвестиционных ресурсов наиболее заметный рост аудитории показали брокерские платформы. Доля их пользователей увеличилась с 37% до 62% за год. В числе самых популярных площадок оказались «Альфа-Инвестиции» и «Т-Инвестиции», Smart-Lab, «Финам» и «БКС Экспресс».

Согласно обезличенной статистике еще одного оператора связи, МегаФона, в этом году наибольший интерес пользователей к инвестициям пришёлся на лето. Так, в августе объем интернет-трафика на профильные порталы в Республике Карелии подрос сразу на 88% по сравнению со среднемесячными показателями. Наименьшие значения при этом были зафиксированы в феврале.

Активнее всего тематическими ресурсами на Северо-Западе пользуются жители Петербурга и Ленинградской области, а также Архангельской, Калининградской, Вологодской и Мурманской областей.