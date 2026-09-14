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14 сентября 2026
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Мир

Сын погубил мать, оставив ее на полу в ванной на две недели

В Великобритании вынесли обвинительный приговор мужчине, погубившему свою мать
молоток судьи
Фото создано с помощью Алиса AI

Суд в Великобритании приговорил 56-летнего местного жителя к шести с половиной годам тюрьмы за жестокое обращение с 75-летней матерью, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Sun.

По данным источника, женщина упала в ванной и пролежала там две недели. Сын все это время никак не помог своей матери. Он вызвал медиков только тогда, когда женщина начала синеть. Врачи нашли пенсионерку истощенной, без сознания и с запущенными пролежнями. Спустя несколько часов после госпитализации женщина умерла. 

На суде мужчина заявил, что его мать сама отказывалась от помощи. Но представитель Фемиды решил иначе и наказал британца за сознательное оставление человека в опасности.

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