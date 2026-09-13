Астрологи рассказали, кого ожидают приятные известия и сюрпризы

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября

Фото: нейросеть Алиса AI

Срочно завершайте старые дела, чтобы они не превратились в проблему! Авантюры сейчас не в почёте, лучше держаться подальше от сомнительных затей. Ваш жизненный тонус зашкаливает, а интуиция работает как навигатор. Чёткий план и предусмотрительность приведут вас к успеху. Трудитесь в спокойном ритме, и прибыль не заставит себя ждать. А во второй половине недели творческий потенциал и чутьё разыграются — самое время ловить вдохновение!

Источник: gadalkindom.ru

Овны, новые союзники сами потянутся к вашему позитиву и инициативности. Отличное время для семьи, спорта и продвижения по службе. В финансовой сфере возможна помощь от коллег и друзей. После трудной недели позвольте себе полноценный отдых.

Тельцы, за счастье придется побороться, но результат будет быстрым. Не посвящайте никого в свои планы. Налаживайте отношения с теми, с кем вы были в конфликте — это принесет пользу. На личном фронте ждет приятный сюрприз.

Близнецы, вы будете в центре внимания в любом коллективе! Уверенность, харизма и оптимизм привлекут всех. Отношения с близкими будут крепкими и гармоничными. Новый человек в коллективе мотивирует вас раскрыть таланты. Проблемы в общении решатся доверительным разговором.

Раки, завершайте накопившиеся дела и смело отбрасывайте то, чему уже нет места в вашей жизни. Сосредоточьтесь на работе. Не опускайте руки, даже если кажется, что все потеряно — впереди встреча, которая определит будущее. Избегайте суеты и не берите на себя чужие обязанности.

Львы, ваша сексуальность, энергия и обаяние на пике! Лучшее время для давних проектов и отношений с противоположным полом. Следите за самочувствием. Не отчаивайтесь из-за временных финансовых трудностей и ссор с близкими. Гармония в отношениях скоро восстановится!

Девы, в вас проснется ощущение полноты жизни! Вы почувствуете гармонию и счастье в простых вещах, а вместе с тем — острое желание уехать из города и отдохнуть душой и телом. Ваш оптимизм открывает любые двери, вы будете желанным гостем везде.

Весы, не лезьте на рожон — сохраняйте самообладание. Возможен обман со стороны близких, но вы не поддадитесь! Смело начинайте любые дела — они принесут материальное благополучие. Расширяйте круг знакомств. Не ущемляйте свои интересы ради семьи — вас поймут.

Скорпионы, репутация ответственного сотрудника работает на вас! Вас ждет профессиональный рост. Займитесь спортом, отдохните на свежем воздухе. Не путайте иллюзии с истинными ценностями и не принимайте обещания за чистую монету. Думайте о действительно важных вещах!

Стрельцы, ваша доброта и великодушие могут вас подвести — не позволяйте себя использовать! Отличное время для решения профессиональных задач и коммерческих планов. Распаковывайте старые идеи! Блесните талантами и шармом, вас ждет встреча со старыми друзьями и только положительные эмоции!

Козероги, сейчас идеальный период для гармоничного развития всех сфер жизни! Совершите добрый поступок безвозмездно — благодарность людей сделает вас счастливее, чем прибыль. Проведите период в спокойном режиме, пересмотрите круг общения и не бойтесь новых романтических знакомств!

Водолеи, дела пойдут в гору, вы останетесь довольны собой! Коллеги помогут в реализации планов, ответьте им взаимностью. В любви — приятные известия и сюрпризы. Интеллектуальный отдых с книгой даст заряд бодрости. Проведите время с семьей, поговорите по душам — это сближает.

Рыбы, проведите этот период в умиротворенном состоянии. Предстоит выбор между долгом и удовольствием — слушайте сердце. Освободите пространство от ненужных вещей, чтобы навести порядок в душе. Удачным будет приобретение книг — они дадут знания для дальнейшего роста!