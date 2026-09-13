Специалисты назвали признаки заражения смартфона вирусом

Замедление работы смартфона является одним из признаков его заражения вирусом и потенциальной угрозы потери личных данных

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Владельцам, чьи смартфоны стали жить самостоятельной жизнью, стоит насторожиться. Зависание и замедление работы смартфона, самостоятельная перезагрузка и появление неизвестных окон сигнализируют о возможном заражении вирусами. Эти признаки приводит ТАСС со ссылкой на МВД России.

По информации экспертов, с помощью «заболевшего» гаджета мошенники могут завладеть личными данными и доступом к банковским счетам его пользователя.

В МВД рекомендовали проверить телефон на наличие вирусов, не вводить с такого смартфона данные банковских карт и не заходить в мобильный банк.