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13 сентября 2026
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Погода

Сегодня при +17 можно прогуляться под небольшим дождем в Карелии

Где-то будет моросить дождь, в Петрозаводске 13 сентября осадки не ожидаются
Яркий осенний лист рябины
Фото: Максим Тихонов

О том, какая погода будет в республике сегодня, 13 сентября, рассказали специалисты карельского гидрометцентра.

В воскресенье в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +12, +17.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13, +15. Атмосферное давление будет мало меняться.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже, Медвежьегорске +15, 

в Суоярви, Кондопоге, Сортавале +16,

в Олонце +17

в Пудоже +14.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Небольшие дожди ожидаются в воскресенье в Карелии

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