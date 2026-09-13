Сегодня при +17 можно прогуляться под небольшим дождем в Карелии

Где-то будет моросить дождь, в Петрозаводске 13 сентября осадки не ожидаются

Фото: Максим Тихонов

О том, какая погода будет в республике сегодня, 13 сентября, рассказали специалисты карельского гидрометцентра.

В воскресенье в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +12, +17.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13, +15. Атмосферное давление будет мало меняться.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже, Медвежьегорске +15,

в Суоярви, Кондопоге, Сортавале +16,

в Олонце +17

в Пудоже +14.