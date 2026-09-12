В Кондопоге прошел турнир на Кубок Главы Республики Карелия

Победителей, участников турнира и болельщиков приветствовал глава региона Артур Парфенчиков

Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

В пятницу, 11 сентября, в Ледовом дворце Кондопоги состоялся хоккейный матч между командами МХК «Динамо-Карелия» и ХК «Арктика» из Мурманска на Кубок Главы Республики Карелия. Со счетом 4:1 победила команда из соседнего региона.

На матч пришли сотни поклонников хоккея. К спортсменам и зрителям обратился глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Для нас, жителей Карелии, хоккей – это больше, чем игра. Это тысячи мальчишек, которые мечтают о большом спорте. И, конечно, это наше училище олимпийского резерва, которое растит будущих звезд. Наша команда еще только формируется - сегодня в ней играли представители из 17 регионов нашей страны. В октябре начинается турнир России по хоккею среди молодёжных команд. И я уверен, что главные победы у нашей команды, у нашего хоккея впереди!»

– напутствовал спортсменов Артур Парфенчиков.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

Предсезонный турнир проводится с целью подготовки к предстоящему хоккейному сезону и просмотра молодых хоккеистов для определения основного состава команд.

«Товарищеские игры, которые пройдут в ближайшие дни, сформируют новую команду, и тренерский штаб выберет тех ребят, с которыми мы будем участвовать в чемпионате РХЛ. Наша задача – побеждать! При этом мы понимаем, что команда-победитель формируется не за один год, а за два-три. Мы будем к этому идти»,

– отметил директор ГУОР Александр Воронов.

Напомним, на базе Государственного училища Олимпийского резерва молодежная хоккейная команда создана в 2019 году. В течение трёх лет команда участвовала в Молодёжной хоккейной лиге Б (НМХЛ). В сезоне 2021/2022 она заняла второе место в регулярном первенстве НМХЛ. Сезон 2024/2025 стал третьим сезоном команды («Хорс Карелии») в OLIMPBET Чемпионате МХЛ.

С сезона 2025/2026 команда выступает в молодёжной хоккейной лиге под названием «Динамо-Карелия». Новый тренер команды – Александр Сорцов, с богатым опытом тренерской работы в командах Высшей хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

С сентября этого года в составе училища работает новый учебный корпус, где кроме аудиторий оборудованы библиотека, актовый и конференц-залы.

Сейчас в учреждении обучаются 180 спортсменов из 35 регионов России. Следующим этапом развития училища станет капитальный ремонт расположенного рядом общежития – такое поручение дал Артур Парфенчиков. В здании будут проживать до 200 студентов-спортсменов.