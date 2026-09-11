Узнали, какие отношения считаются настоящей дружбой

Профессор Гарварда сказал, кого можно назвать настоящим другом

Фото: Петрозаводск говорит

Неожиданное заявление сделал профессор Гарварда Артур Брукс, когда рассуждал о дружбе. Он четко сказал, кого можно назвать настоящим другом. Точнее, специалист назвал признак – всего один, но он, по мнению профессора, самый главный, хотя и несколько неожиданный.

Мнение профессора приводит издание El Confidencial и в свою очередь цитирует Lenta.Ru. Так, Брукс назвал бесполезность признаком настоящего друга. Этот признак точно подтверждает настоящую дружбу – бескорыстную и искреннюю.

«Знаете, кто такой настоящий друг? Бесполезный друг»,

– заявил Брукс.

Профессор при этом уточнил, что слово «бесполезный» не носит уничижительный и какой-либо негативный оттенок. Это качество, скорее, говорит о том, что радость от присутствия рядом такого человека не связана с тем, что он может дать, чем он выгоден или полезен.

По мнению профессора, такая дружба строится и крепится на привязанности и удовольствия от общения и совместного времяпрепровождения, а не на основе взаимной выгоды.

Если человек может помочь, дать профессиональный совет, сообщить нужную информацию или решить какую-то проблему, то это не признаки дружбы. Дружба все-таки подразумевает наличие в окружении людей, с которыми можно провести время не ради практической выгоды и пользы, а для некоего ощущения счастья, гармонии, радости, исходящих из внутренней потребности.

Настоящий друг, по мнению профессора Гарварда, – это совершенно бесполезный друг.