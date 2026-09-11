Искали прохладу в парках и на высоте Лахты

Как провести самые жаркие выходные лета в Петербурге с детьми и не закипеть

Фото: Ольга Шаталова

Текст и фото: Ольга Шаталова



Лето – время путешествий, но пляжный отдых нам с детьми (5 и 7 лет) не подходит по духу, поэтому задача со звёздочкой – совместить открытия, музеи и немного море. В Кронштадте, куда мы съездили сначала, это удалось блестяще: дел там хватит и для взрослого, которому подавай историю и музеи каждый день, и детям, чтобы вволю напрыгаться в парке Остров Фортов. Объединит всех в конце походного дня простенький морской пляж – и усталость снимет, и на курорт перенесёт.

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Кронштадт мы исходили вдоль и поперёк, было классно и познавательно. Несколько дней отпуска припасли на прогулки по Питеру. Было ли это ошибкой – очутиться в северной (но накалившейся на солнце) столице в разгар лета? Узнаем.



В парке культуры на Елагином острове



Погода как всегда выдала сюрприз. В Петербурге мы оказались в самую жару. Безоблачные и беспощадные +28. Опыт оказался полезным: теперь в столицы летом ни ногой, только по делу. Большие города хороши для межсезонья, а в июле хочется на природу. Тем не менее мы нашли целый остров прохлады, морской пляж да ещё эффектный «макет будущего», где работают кондиционеры.

Я заранее забронировала съемную квартиру рядом с Елагиным островом – любимым местом отдыха петербуржцев. Парк культуры, музеи, дворец отделены от городской жизни двумя реками — Средней и Большой Невкой. Мы сбегали сюда от суматохи каждый вечер.

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Жара отпускала, умаявшееся за день солнце словно нежилось в гамаке, подвешенном на вековых липах. Стреляло лучами по праздным прохожим и пугало белок. Горожане между тем меняли беготню на прогулочный шаг. Дышали свежестью и покачивались на больших качелях-скамейках. Устраивали регату на лодочках. В последний день мы тоже прыгнули в такую (час аренды — 600 р.). До того разогнались, даже слегка заблудились в каналах – чуть на поезд не опоздали!

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Дети заявили, что именно в Питере время пролетело чересчур быстро, и особенно понравилось им… кормить козлов. В компании с такими же «животноводами» бегали за клевером по парку и подкармливали рогатых. Вместе с оленями и павлинами они здесь вольготно живут в мини-зоопарке. Звери для меня стали спасением – час тишины на лавочке – богатый подарок от великодушного, хоть и уставшего от жары Питера.



Роскошь дворца



В противоположной от зоопарка стороне острова стоит симпатичный дворец. Трёхэтажное здание приютило Музей интерьера. Казалось бы, что интересного – смотреть на дворянские хоромы, столы и вазоны, часть из них новодел, под старину.

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Но мы как в гости к царской особе сходили – в Елагином дворце жила вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, супруга Павла I. В пожилом возрасте ей стало тяжело ездить в далёкие резиденции вроде Павловска или Гатчины, и дворец у воды стал любимым летним домом.



Роскошные залы, вычурные столовые, розовые дамские комнаты и кабинет охотника со скульптурой медведя, запомнившийся больше всего. Картины на стенах, подсвечники, фарфоровая посуда, статуэтки — тысячи мелких предметов конца XVIII — начала XIX в. Пусть это не роскошь Петергофских безупречных дворцов, но гулять здесь хорошо.



Укрытие для министра



В одном из кабинетов дворца можно узнать познавательную историю Петра Столыпина. В 1907 году дворец стал укрытием для министра внутренних дел Российской империи. Начало века – время террора. Двоих предшественников Столыпина убили. На нового министра, сторонника сильной власти, с 1905 по 1911 г. было 11 покушений. В 1906 году от взрыва бомбы даче на Аптекарском острове в Петербурге пострадали десятки людей. В их числе дети Столыпина. Его дочь Наталья навсегда осталась инвалидом. Пётр Аркадьевич не пострадал.

В период Первой русской революции (1905-1907) чиновников от бомб террористов прятали в Зимнем дворце. Здесь же под круглосуточной охраной поселился и Столыпин. Конспирация, запреты на прогулки, ограничение свободы, разумеется, трудно давались чиновнику. Террористы не прекращали покушения. Когда Столыпин выходил из дома, он мысленно прощался с родными.



Николай II предложил Столыпину с семьёй переехать на лето в пустующий Елагин дворец. На острове можно было обеспечить надёжную охрану. Переезд стал глотком свободы. На первом этаже для премьер-министра был устроен кабинет, приёмная и гостиная, на втором — жилые комнаты. Район Собственного сада, корпусов, берега Средней и Большой Невки со стороны воды обнесли колючей проволокой. Остров был под охраной полиции. Место все еще оставалось открытым для посещения горожанами, так что здесь работали также агенты тайной полиции.



На острове Столыпин с семьёй и подчинёнными провёл ещё три лета по 1911 год. 1 сентября в Киеве в присутствии императорской семьи он был смертельно ранен.

После смерти П. А. Столыпина новый министр внутренних дел А. А. Макаров просил разрешения проживать в Елагином дворце. Ему отказали, предложив занимать какие угодно корпуса, кроме дворца...



От пленэра до фестивалей



По соседству с Елагиным дворцом стоит Музей художественного стекла в Оранжерейном корпусе. Перед Конюшенным корпусом по выходным проходят концерты военно-духового оркестра. Билет отдельно на них покупать не надо (в выходные посетители платят за вход в парк). Мы попали на такой концерт, дети приплясывали под «Утомлённое солнце» вместе с седовласыми изящными старушками. Они ходят сюда каждые выходные и создают праздник себе и другим.

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Здесь же на Творческой даче проводят мастер-классы и пленэры. Мастерские работают со среды по воскресенье.

Также на Елагином летом проходит фестиваль уличных театров и опен-эйр. На острове уютно, добраться до него несложно. В выходные и праздники цена за вход 50–200 р., в будни бесплатно. Самое место для жары.



У Лахты на рогах…



Когда гуляли по Питеру, в голове пульсом били слова песни: «Лето в столице тяжёлое, как пистолет». Но мы смогли посмотреть на городское лето по-новому, убежать в тень от раскалённого асфальта и не задымиться вместе с ним.

В последний момент, как выходили на прогулку по набережной у Лахта Центра, я захватила купальники. Хотя очевидно, что в этом благоустроенном футуристическом уголке купаться запрещено. Только на катерах рассекать.

По дороге решили сначала увидеть самый юный парк — 300-летия Петербурга. Здесь летом проводят шумный VK fest. Он в 15-ти минутах от Лахты. Жара беспросветная, мы всё шли, надеясь на тень. Но парк молодой – инфраструктуры, кроме пары лавочек и качелей, нет, деревья невысокие. Доползли до фонтана, осаждённого ребятнёй. Рядом крошечный для столицы пляж. Здесь вода Балтики прозрачная, песок, мелко. Кажется, весь город приехал на пляж в субботу.

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Освежились в Балтике – и к Лахте. Давно мы присматривались к этому закрученному рогу, ставшему символом новой истории города. Теперь объект достроен и встречает туристов в лучшем виде.

И что мы увидели? Дивный вид на залив, фонтан-дорожка, нарядный (в жару-то!) питерский бомонд гуляет в поисках точки для фото. А ещё ущербные скрипучие качели, на которых не разогнаться. Футуристическая пустыня без деревьев, кафе и туалетов (есть только в зданиях, где безупречно всё, даже деревья растут!).

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Если бы не экскурсия на смотровую, дел здесь на пару часов – прогуляться вдоль моря, заглянуть в офисный центр, подивиться виду планетария, который ещё не работает. Сфотографироваться на фоне небесного цвета высотки. Что все и делают, слегка разочаровавшись в раскрученном пространстве. Надо понимать: оно не для праздных зевак создавалось, а для топовых сотрудников «Газпрома», которые трудятся в офисах с прозрачными стёклами и наблюдают эту красоту, отчего работают эффективнее...

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На лифте в будущее



Мы попали на экскурсию на смотровую центра, и всё встало на свои места. На входе посетители видят макет будущего. Лахта — только первый небоскреб из трех задуманных. Его высота 462 метра, следующие два здания опередят собрата — 555 и 703 метра.

— Проект уже готов, — утверждает аудиогид. Правда, сопровождающий не смог назвать даже приблизительной даты постройки.



На старте нас поразили успехами. Лахта центр — самый высокий и самый северный небоскрёб в Европе. И самый признанный — он завоевал 89 престижных наград. Проект оценили за уникальную архитектуру, экологичность, инженерные решения. Главные награды: победа в четырёх номинациях международного конкурса CTBUH Awards 2021, Гран-при российской премии «100+ Awards». Это единственная постройка в России, удостоенное звания лучшего небоскрёба мира по версии Emporis Skyscraper Award 2019. Здание обошло 700 высотных конкурентов.



На экранах транслируют видео, как строили башню. Она росла около 6 лет с 2012 года. На берегу моря в Питере, с его штормовыми предупреждениями и беспросветным ливнями... Фантастика! Сдали объект точно в срок (октябрь 2018 г.). Здесь работала международная команда архитекторов под руководством наших специалистов. Автор концепции шотландец Тони Кеттл придумал форму башни в виде закручивающейся пятиконечной звезды. Главный архитектор Филипп Никандров («Горпроект») переработал проект под российские требования.

Также на первом этаже на экранах до потолка представлены три главные теперь высоты города: шпили Петропавловского собора (122,5 м) и Адмиралтейства (72 м). И Лахта с её рекордными 462 метрами. Динамичная, амбициозная. Ясное дело, для коренных петербуржцев этот вызов историческим зданиям спорный. Но гостей впечатляет.

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Билеты можно купить только на официальном сайте Лахта Центра. Экскурсия на 83- этаж — 1300-1800 р., полуторачасовая с посещением 83 и 86 этажей — 4 тыс. р. За раннее бронирование берут ещё по 1–2 тысяче. И это дикие деньги, особенно для семьи. Секрет, чтобы отхватить билет на нужную дату: они выставляются каждый день в 12 часов. Лучше заранее пройти авторизацию. Стоит ли тратиться? Подумайте — в получасе езды на автобусе парк аттракционов «Диво остров», где детям будет веселее. На колесе обозрения вид откроется не хуже и цена билета ниже.

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С небес к козлам



Мелкие утомились и на высоте испортились — буянили, рискуя проломить стеклянные стены.

— Дети, только посмотрите на эту красоту! Питер на ладони.

— Мама, пойдём к козлам в парк. Они без нас голодные…

Мы стремительно спустились с небес на набережную в зеркальном лифте и попрощались с рекордами. Приехали в старинный парк на Елагином острове с кривыми тропинками и запахами деревни.

Один раз прыгнуть на скоростном лифте в будущее стоит, оно здесь отражается в каждом ромбовидном окне. Увидеть Питер размером с коллекцию конструктора Лего, дышать морем, сделать селфи… Но возвращаться не хотим. По крайней мере, пока не отстроят ещё две башни-рекордсменки.

