Житель Карелии попытался убежать от судебного пристава

В Беломорске судебный пристав догнал и доставил в суд попытавшегося скрыться мужчину

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Утро судебного пристава Юрия Жидких из Беломорска началось неожиданно – с поисков беглеца и погони за ним.

К определенному времени капитан Жидких должен был доставить на судебное заседание условно-досрочно освобожденного местного жителя, но дома его не оказалось, и на телефонные звонки он не отвечал. Судебный пристав проявил проницательность и установил местонахождение мужчины, который решил скрыться на велосипеде. Капитан Жидких догнал беглеца и вовремя доставил в суд.

Попытка убежать от судебного пристава закончилась штрафом. Мужчине предстоит выплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, уточнили в управлении федеральной службы судебных приставов по РК.