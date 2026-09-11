Житель Петербурга нарушил ветроволновой режим в Карелии

Транспортные полицейские Карелии остановили капитана-нарушителя в Ладожском озере

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Маломерное судно под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга в акватории Ладожского озера привлекло внимание транспортных полицейских Карелии.

В ходе проверки стражи порядка на воде установили, что он перевозил восемь человек с нарушением ветроволнового режима. Мужчине грозит штраф до десяти тысяч рублей.

Кроме того, в заливе Леппяярви в поле зрения транспортных полицейских попали пять жителей Карелии, которые занимались перевозкой людей по маршруту «Сортавала — Ладожские шхеры». На каждом судне находилось от 5 до 10 пассажиров без спасательных жилетов.