Житель Петербурга нарушил ветроволновой режим в Карелии

Маломерное судно под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга в акватории Ладожского озера привлекло внимание транспортных полицейских Карелии.
В ходе проверки стражи порядка на воде установили, что он перевозил восемь человек с нарушением ветроволнового режима. Мужчине грозит штраф до десяти тысяч рублей.
Кроме того, в заливе Леппяярви в поле зрения транспортных полицейских попали пять жителей Карелии, которые занимались перевозкой людей по маршруту «Сортавала — Ладожские шхеры». На каждом судне находилось от 5 до 10 пассажиров без спасательных жилетов.
Гражданам грозит штраф в размере от трехсот до пятисот рублей, а должностным лицам — от пятисот до одной тысячи рублей, уточнили в паблике паблике транспортной полиции по СЗФО.