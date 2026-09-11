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11 сентября 2026
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Происшествия

Житель Петербурга нарушил ветроволновой режим в Карелии

Транспортные полицейские Карелии остановили капитана-нарушителя в Ладожском озере
морская гладь
Фото создано с помощью Алиса AI

Маломерное судно под управлением 28-летнего жителя Санкт-Петербурга в акватории Ладожского озера привлекло внимание транспортных полицейских Карелии.

В ходе проверки стражи порядка на воде установили, что он перевозил восемь человек с нарушением ветроволнового режима. Мужчине грозит штраф до десяти тысяч рублей.

Кроме того, в заливе Леппяярви в поле зрения транспортных полицейских попали пять жителей Карелии, которые занимались перевозкой людей по маршруту «Сортавала — Ладожские шхеры». На каждом судне находилось от 5 до 10 пассажиров без спасательных жилетов.

Гражданам грозит штраф в размере от трехсот до пятисот рублей, а должностным лицам — от пятисот до одной тысячи рублей, уточнили в паблике паблике транспортной полиции по СЗФО.

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