Окуривание погреба привело к трагедии в регионе России

Две пенсионерки погибли в погребе в Алтайском крае при попытке избавиться от грызунов

Фото создано с помощью Алиса AI

Попытка двух пенсионерок из Алтайского края подготовить погреб к хранению продуктов и избавиться от грызунов обернулась трагедией. Подробности сообщили «Известия».

Женщины спустились в хранилище, разожгли в ведре бумагу и вскоре им стало плохо. Одна из них успела позвонить знакомому и сообщить о случившемся. Когда мужчина пришел на место происшествия, женщины были без сознания. Одна из них умерла до приезда «скорой», вторую медики не смогли спасти.

Ранее стало известно о том, что пожилую женщину насмерть сбили на улице Шотмана в Петрозаводске.