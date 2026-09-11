Россиянка отсудила миллионы за несостоявшийся круиз на Северный полюс

Туроператору и клиенту из Санкт-Петербурга не удалось полюбовно решить вопрос возврата денег за путевку

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В Санкт-Петербурге суд обязал туроператора премиальных путешествий выплатить более 8,4 млн рублей местной жительнице за несостоявшуюся поездку на Северный полюс. Об этом пишет «Деловой Петербург».

По данным источника, за круиз женщина заплатила 6,8 млн рублей по курсу на дату оплаты. За месяц до начала поездки туроператор сообщил об отказе организатора поездки — французской компании — ее проводить. Туроператор был готов вернуть деньги, но в течение года. Петербурженка хотела все и сразу и обратилась в суд, который встал на ее сторону.

Доводы фирмы о санкциях и отказе в одностороннем порядке иностранной фирмы выполнять свои обязательства суд не счел признаками непреодолимой силы, так как риски были известны ответчику до заключения договора с истцом.

В результате туроператора обязали выплатить петербурженке 6,8 млн рублей основного долга, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, более 1 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами, проценты до момента фактического их возврата и штраф в полмиллиона рублей.