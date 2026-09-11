Молодые офицеры прибыли в Карелию для несения службы на границе

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 11 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В Карелию для прохождения службы ровно 20 лет назад прибыло 11 выпускников из военных институтов. Планировалось, что все они будут служить в пограничных отрядах. Но перед тем, как отправиться к месту службы, молодые офицеры по традиции были приглашены в правительство на встречу с руководством республики.

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Молодые люди выбрали военную профессию, и к трудностям быта, постоянным переездам были готовы. Карелия и ее приграничные заставы стали для них первым местом службы. Наш край лесов и озер встретил своих защитников гостеприимно. Первым делом премьер-министр Павел Чернов лично рассказал об особенностях республики, в которой предстояло служить молодым офицерам. Председатель Законодательного собрания РК Николай Левин отметил национальные особенности республики и выразил надежду, что приезжие пограничники будут уважать наши традиции: «Вам всем повезло, уважаемые офицеры, служить на российско-финляндской границе. И жить в Республике Карелия. Это очень интересный, славный регион».

С тем, что ему повезло, был согласен старший лейтенант медицинской службы Александр Жуцкий, которого распределили в Суоярвский район: «О Карелии слышал, что здесь очень красивые места, леса, озера. И хорошие люди». За четыре дня до встречи в верхах у Александра родилась дочь, Молодой отец собирался в ближайшие дни наладить свой быт и перевести сюда семью. Кстати, жена была из Ивановской области, из города с названием Шуя – как у нас. Она училась вместе с Александром на одном курсе, военврач, и планировала тоже распределиться и служить у нас.

Супруги Андрей и Катя сразу приехали вместе, хотя Катя толком не знала, куда едет: «Далеко и холодно – все, что я знала про Карелию. Но мне с мужем не страшно». Отправились супруги Шмагрины на заставу, которая носит имя деда Андрея. Старший лейтенант Михаил Шмагрин погиб в бою с белофиннами. Его имя было присвоено заставе Первого пограничного округа. Так что Андрей – потомственный пограничник: «Я здесь провел все свое детство до 7 лет. Часто приезжал вместе с отцом на военно-патриотические акции, и на стажировки из института. С детства помню наряды, тревожные группы, пограничные сутки».

Служба на границе с Финляндией – это почетно, считали молодые и опытные офицеры. На память о приеме в правительстве все участники встречи сделали совместное фото.

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Строительство первого комплекса водоочистных сооружений шло в соответствии с намеченным графиком. Это стало самым масштабным совместным инвестиционным проектом Петрозаводских коммунальных систем и правительства Карелии. Рабочие совещания проводили прямо на стройке. В тот период рабочие как раз завершали строительство приемной камеры для отстоя воды и двух комплексов осветлительной системы. До начала зимы по графику подрядная организация должна была успеть полностью завершить монтаж крыши. Главная цель масштабного совместного проекта – обеспечить двухступенчатое фильтрование воды, чтобы достигнуть ГОСТовских стандартов. Общая стоимость проекта на тот момент была около 245 миллионов рублей. К августу 2006 года освоили около сорока миллионов.

«Все идет по плану, - сказал мэр Петрозаводска Виктор Масляков словами из песни Егора Летова. – Освоение идет по плану и финансирование. Технологические решения, которые принимались, они приняты оптимальные».

Согласно графику, первая очередь очистных будет завершена в конце 2007 года. После чего планировали приступить к строительству второго комплекса очистки – специальной системы сооружений высококачественной фильтрации воды.

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На шестой республиканской детской выставке «Моя Карелия» собралось огромное количество не только детей, но и серьезных взрослых. Представительная команда министров во главе с Главой РК Сергеем Катанандовым участвовала в презентации. Кстати, выставка была хоть и шестой по счету, но впервые проводилась в таком представительном музее. Директор музея ИЗО РК Наталья Вавилова сразу сообщила юным художникам, что выставка хоть и детская, но открывается по всем канонам настоящей, взрослой выставки. К ней даже был подготовлен каталог, в экспозицию были включены 250 работ из тысячи присланных, и познакомиться можно было с творчеством детей изо всех районов республики.

Проект был масштабный, в районах полгода готовились к вернисажу. И результат оказался замечательным. Детские работы, выполненные в самой разной технике – графика, керамика, куклы, вышивка – было на что посмотреть и чему восхититься. Художница и член жюри Виктория Зорина сказала: «Мы хотели показать не столько профессионализм, сколько индивидуальность, сколько непосредственный, именно детский взгляд на то, что взрослый, может быть, иногда пройдет мимо, не обратит внимания. Или даже вот я художник – иногда глаз «замыливается», ты не обращаешь внимания, а ребята вдруг – раз – и что-то увидели и по-своему показали, это здорово».

Ради таких открытий, призналась Виктория, и стоит участвовать в подобных проектах. Кстати, те работы, которые понравились зрителю, можно было отметить, поучаствовав в голосовании. Потом все это подсчитали, подвели итоги, и победители получали призы зрительских симпатий. Но уже на открытии все авторы чувствовали себя героями и охотно давали интервью. Тем более, что помимо каталога были выпущены комплекты открыток с детскими работами, вошедшими в экспозицию. В рамках выставки можно было посетить различные мастер-классы.

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Таким было 11 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности