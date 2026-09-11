Перейти к основному содержанию
11 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Грузовики не разъехались в одном из районов Карелии

ДТП произошло в Прионежском районе
разбитые грузовики после дтп
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Попутные грузовозы столкнулись на дороге. Пожарные Прионежского района работали на месте ДТП. О происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
 
Дорожная авария произошла утром в четверг, 10 сентября, на 56 километре автодороги «Лодейное Поле - Брин-Наволок». Там столкнулись два грузовых автомобиля, которые ехали в попутном направлении.

В 09:42 дежурному поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии выехали пожарные села Шелтозеро. Прибывшие огнеборцы, осмотрев место ДТП, отключили аккумуляторы в автомобилях.

Как уточнили в ведомстве, при столкновении грузовиков никто не пострадал.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Пожилую женщину насмерть сбили на Шотмана в Петрозаводске

Метки